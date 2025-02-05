Руководитель ЦСП «Торнадо» Люберец принял участие в региональном техническом семинаре по тхэквондо в Ярославле

«Каждую зиму мы организуем технические семинары и приглашаем к нам лучших тренеров страны, чтобы у наших ярославских спортсменов была возможность пополнить запас своих знаний и улучшить свои навыки в тхэквондо. В этот раз мы пригласили Павла Александровича Ворсина. Его багаж знаний и умение доносить информацию превратили процесс обучения и отработки в нечто увлекательное. Ни одного скучающего спортсмена замечено не было! Благодарим Павла Александровича за проделанную работу и с нетерпением ждем новых встреч!» — говорится на официальной странице в соцсетях Федерации тхэквондо МФТ в Ярославле.

Организаторы уже проанонсировали проведение семинара в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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