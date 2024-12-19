Руководитель ФШ «Спартак» в Люберцах поздравил детей участников СВО с наступающим Новым годом

Руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах, член правления Федерации футбола округа, руководитель Комитета РФСО «Спартак» по футболу Дмитрий Кудинов поздравил детей из особых категорий, учащихся в СОШ № 27 Люберец, с наступающим Новым годом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с люберецким депутатом Дмитрием Суховым они подарили детям сладкие подарки.

«Это ребята — из особой категории: дети участников спецоперации, мальчишки и девчонки из многодетных семей; малыши, находящиеся под опекой. Они, как никто, нуждаются в нашей заботе. Особенно — под Новый год», — сказал Дмитрий Кудинов.

Он также добавил, что в настоящее время в округе проходит благотворительная акция «Единой России» «Елка желаний». Традиционно в ней участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ, из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей участников СВО, из семей, проживающих и зарегистрированные в новых регионах России, а также ребята из Белгородской, Курской и Брянской областей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.