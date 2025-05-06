Рукопашники Солнечногорска завоевали золотые медали на чемпионате Азии

Спортсмены Солнечногорска отличились на первенстве мира и открытом чемпионате Азии по рукопашному бою, которые прошли в Бишкеке, Республике Кыргызстан. В составе сборной команды России Роман и Илья Манухины завоевали золотые медали в дисциплине «демонстрация техники» и получили звание чемпионов Азии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 15 стран: России, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Пакистана, Армении, Грузии, Сирии, Палестины, Конго и Италии.

«Рукопашники Солнечногорска на высочайшем уровне представили не только Солнечногорск, но и всю Россию. Они не останавливаются на достигнутом и уже готовятся к новым международным стартам», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Роман и Илья Манухины — многократные победители мировых, международных, всероссийских соревнований. Они тренируются на базе Дома детского творчества «Буревестник».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.