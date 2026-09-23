Рукопашники Солнечногорска завоевали 18 медалей 17–21 сентября

Спортсмены Солнечногорска завоевали 18 медалей на соревнованиях по рукопашному бою, которые прошли 17–21 сентября во Дворце спорта «Олимп», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во Дворце спорта «Олимп» одновременно прошли четыре соревнования: фестиваль Московской областной федерации рукопашного боя среди детей 8–9 лет, Всероссийская лига победителей для участников 10–11 лет, всероссийские соревнования среди спортсменов 12–17 лет памяти заслуженного тренера России Геннадия Королева и IV этап Кубка России среди мужчин и женщин в дисциплинах «бой» и «демобой». В турнирах участвовали более 700 спортсменов из 32 регионов страны.

Солнечногорск представили 44 воспитанника Дома детского творчества «Буревестник» и Спортивной школы № 2. Они завоевали шесть золотых, три серебряные и девять бронзовых медалей.

«Ребята показали высокий уровень подготовки и завоевали множество наград. Желаю новых ярких побед, крепкого здоровья и только первых мест на будущих турнирах», — поздравила спортсменов заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Первые места заняли Евгений Родионова, Денис Герасимов, Демид Брютов, Игорь Балдин, Сергей Праунцев и Вероника Зотова. Вторыми стали Роман Веледеев, Татьяна Струкова и Александр Кожухарь. Бронзу взяли Вадим Григорьичев, Сергей Маслов, Василиса Цыганкова, Максим Цыганков, Анастасия Новосельцева, Александр Новосельцев, Зелимхан Махмаев, Иван Лебедев и Артем Лагуш.

Информация округа также опубликована в канале «Солнечногорск. Главное» в МАХ и канале главы округа Константина Михалькова в МАХ.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.