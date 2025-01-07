Рождественский турнир по футболу прошел в Мытищах

На стадионе Дмитрия Аленичева отделом спортивно — массовых мероприятий центра физической культуры и спорта «Мытищи» был проведен Рождественский турнир по футболу среди детских дворовых команд. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Перед началом турнира для ребят были проведены спортивные эстафеты и соревнования по петанку, где участники продемонстрировали свою ловкость, сноровку и меткость. После чего футболисты взялись за более привычный мяч. Соревнования прошли в двух возрастных группах в почти взрослом формате 7 + 1. Победителей на этом турнире не выявляли.

Все участники получили заслуженные награды. Этот рождественский турнир оставил незабываемые впечатления у всех его участников. Он стал не только возможностью продемонстрировать свои спортивные способности, но и отличным поводом провести время вместе с друзьями и семьей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.