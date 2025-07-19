Российский синхронист Мальцев выиграл золото на чемпионате мира в Сингапуре

На чемпионате мира в Сингапуре 30-летний Александр Мальцев завоевал первое место в сольной технической программе по синхронному плаванию. Он выступал в нейтральном статусе без национального флага, спортсмен набрал впечатляющие 251,7133 балла, пишет «Матч ТВ» .

Для Мальцева это первое золото в индивидуальных соревнованиях на мировых первенствах, хотя в его коллекции уже есть четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть титулов чемпиона Европы.

Серебряную медаль получил представитель Испании Деннис Гонсалес Бонеу с результатом 241,1667 балла, а третье место досталось мексиканцу Диего Виллалобосу Каррильо, который набрал 238,1600 балла.

Чемпионат мира в Сингапуре будет длиться до 3 августа 2025 года.