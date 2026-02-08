сегодня в 15:45

Российский лыжник Коростелев пришел четвертым в скиатлоне на ОИ-26 в Италии

Лыжник из РФ Савелий Коростелев, участвующий в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, занял четвертое место в скиатлоне. Соревнования проводят в Тезеро, сообщает ТАСС .

Лыжники прошли 20 километров. 10 из них классическим стилем и еще столько же коньковым.

Победил Йоханнес Клебо из Норвегии. Он прошел дистанцию за 46 минут 11 секунд.

Второе место занял Матис Делож из Франции. Его отставание составило две секунды.

Третьим пришел норвежец Мартин Нюэнгет. Отставание составило 2,1 секунды.

Четвертое место занял Коростелев. Он отстал на 3,6 секунды.

Зимние Олимпийские игры проводятся в Италии с 6 по 22 февраля. Следующие соревнования будут 10-го.

