Российский капитан «Вашингтона» приблизился к историческому достижению

Александр Овечкин в матче против «Коламбус Блю Джекетс» забросил свою 899-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, продолжая обновлять собственный рекорд лиги, сообщает РБК .

40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» отличился на 42-й минуте встречи, которая завершилась победой его команды со счетом 5:1. В текущем сезоне на счету российского нападающего уже два гола.

«Вашингтон» планирует провести торжественную церемонию, когда Овечкин достигнет отметок в 900 голов и 1500 матчей в лиге, хотя сама НХЛ не намерена организовывать специальное мероприятие по этому случаю.

В прошлом сезоне Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки (894 гола) и теперь продолжает увеличивать отрыв.