Российский хоккеист Воронков был признан второй звездой матча с «Бостоном»

Российский нападающий Дмитрий Воронков из команды «Коламбус Блю Джекетс» блистательно выступил в недавнем матче НХЛ против «Бостон Брюинз», отметившись двумя забитыми шайбами и одной результативной передачей, сообщает Metaratings.ru .

В результате игры, завершившейся со счетом 6:2 в пользу «Коламбуса», Воронкова признали второй звездой матча. Лидером по звездным званиям стал защитник Зак Веренски, который отдал целых четыре голевые передачи, а третьей звездой был объявлен нападающий Шон Монахан, также отметившийся дублем.

На текущий момент Воронков имеет в активе 22 очка (12 голов и 10 передач) за 27 проведенных матчей в сезоне. «Коламбус» располагается на пятой позиции в таблице Столичного дивизиона, набрав 36 очков.

Следующий матч с «Бостоном» команда проведет 29 декабря, но на этот раз встреча будет проходить на льду соперника.