Российский гроссмейстер подтвердил статус восходящей звезды мировых шахмат

сегодня в 23:25

В Объединённых Арабских Эмиратах завершился престижный чемпионат Азии по блицу, где сенсационную победу одержал 14-летний российский шахматист Иван Землянский, сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.

.Юный гроссмейстер, получивший это звание в рекордные 13 лет, продемонстрировал феноменальную игру, набрав 8 очков из 9 возможных.

Серебро досталось иранцу Мовахеду Сина, бронза у другого россиянина — Рудика Макаряна.

В женском турнире лучшей стала казахстанка Алия Нурман, россиянка Валентина Гунина завоевала серебро, китаянка Сун Юйсинь — бронзу.

«Этот результат подтверждает, что российская шахматная школа продолжает воспитывать чемпионов», — прокомментировали в Федерации шахмат России. Особое внимание экспертов привлёк стиль игры Землянского — сочетание молниеносного расчёта вариантов в блице с глубоким позиционным пониманием.