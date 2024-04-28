Российские пловцы завоевали медали на международных соревнованиях Swim Wars

Пловцы Евгения Чикунова и Кирилл Колесников из РФ завоевали медали разного достоинства на международных соревнованиях Swim Wars, которые проходят в столице Республики Сербской Баня‑Луке, сообщает Рен ТВ .

Чикунова стала первой на дистанциях 50 м (брасс) и 200 м (брасс), а Колесников завоевал серебро на дистанции 100 м (спина). Еще атлеты выполнили на турнире олимпийский норматив для участия в Играх, которые состоятся летом в Париже.

«Я безумно рада находиться в новой для себя стране, видеть новые города, страну, новых людей, а также познакомиться с иностранными спортсменами», — отметила Чикунова.

Соревнования Swim Wars проходят 27 и 28 апреля. Сборную РФ на турнире представляют 22 пловца.