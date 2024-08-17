Российская теннисистка Андреева повторила достижение Шараповой и Курниковой

сегодня в 12:34

Теннисистка из России Мирра Андреева повторила достижение соотечественниц Анны Курниковой и Марии Шараповой, она обыграла до 18-летия трех бывших лидеров рейтинга в одном сезоне, сообщает Газета.ru .

Кроме трех россиянок, подобное достижение есть в копилке Серены Уильямс и Мартины Хингис.

На «Ролан Гаррос» Мирра Андреева была сильнее Виктории Азаренко и Арины Соболенко, а в Цинциннати обыграла Каролину Плишкову.

Еще российская спортсменка стала третьей теннисисткой в возрасте до 18 лет, которая за календарный год смогла победить соперниц из первой десятки WTA.

17 августа в четвертьфинале турнира в Цинциннати россиянка сыграет с полькой Игой Свентек. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.