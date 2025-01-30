Россиянин стал чемпионом лиги пощëчин Power Slap
Россиянин Василий «Пельмень» Камоцкий выиграл чемпионат пощëчин
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Россиянин Василий «Пельмень» Камоцкий выиграл чемпионат пощëчин Power Slap 11, обыграв в финале «Безумного гавайца» Лэйна Вирнса, сообщает «Чемпионат».
Сначала Василий отправил в нокаут поляка Камила Марусаща.
В финале, который проходил в Саудовской Аравии, россиянин встретился с Вирнсом.
Соперники обменялись четырьмя ударами, но Василий выиграл по очкам: 50-44, 50-44, 48-46.
Камоцкий после боя поднял вверх российский флаг и едва сдержал слёзы.