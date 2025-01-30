Россиянин стал чемпионом лиги пощëчин Power Slap

сегодня в 23:38

Сначала Василий отправил в нокаут поляка Камила Марусаща.

В финале, который проходил в Саудовской Аравии, россиянин встретился с Вирнсом.

Соперники обменялись четырьмя ударами, но Василий выиграл по очкам: 50-44, 50-44, 48-46.

Камоцкий после боя поднял вверх российский флаг и едва сдержал слёзы.