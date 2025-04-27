Россиянин Алискеров нокаутировал бразильца Муниса на турнире UFC

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В бою на турнире UFC в Канзас-Сити (США) российский боец смешанного стиля 32-летний Икрам Алискеров нокаутом победил 35-летнего бразильца Андре Муниса, сообщает «Интерфакс» .

Поединок провели в рамках главного карда турнира. Он закончился техническим нокаутом уже в первом раунде.

Алискеров — чемпион мира по самбо. Он одержал в смешанных единоборствах 16 побед при двух поражениях. Мунис потерпел седьмое поражение при 24 выигранных боях.

Бой прошел 26 апреля. Главным судьей выступил Джейсон Херцог.