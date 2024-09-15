Россиянам дали советы, как правильно выполнять утреннюю зарядку

Реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко рассказал, как должна проходить утренняя зарядка, чтобы взбодрить организм и подготовить мышцы к активному дню.

По словам эксперта, многие совершают ошибку, превращая утреннюю гимнастику в полноценную тренировку.

«Это не подготовка к Олимпиаде. Не нужно упахиваться, как на полноценной тренировке», — подчеркнул Бондаренко в интервью радио Sputnik.

Специалист отметил, что основным критерием утренней зарядки должно быть полное отсутствие болевых ощущений.

«Любые упражнения, которые выполняются утром, должны быть плавными: никакого дискомфорта, все движения приятные. Если вдруг какое-то движение вызывает легкую болезненность, лучше его исключить», — рекомендовал реабилитолог.

Для утренней разминки Бондаренко советует использовать гимнастические упражнения на подвижность суставов, а также легкие упражнения для укрепления основных групп мышц — например, неглубокие приседания или отжимания с колен. Также хорошо подойдут различные виды растяжки, круговые движения туловищем и головой.