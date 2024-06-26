Россиян приглашают пройти опрос о доступности спорта для детей в регионах

«Народный фронт» запустил опрос о доступности спортивных занятий для детей в России. Об этом сообщила пресс-служба «Народного фронта».

На необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта обратил внимание президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в ходе обсуждения доклада руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова о работе с обращениями граждан в ходе «Прямой линии» в 2023 году.

«Создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом — это наша безусловная, абсолютная задача» — заявил президент России.

Эксперты «Народный фронт. Аналитика» собирают информацию для доклада своему лидеру Владимиру Путину о том, насколько доступны физкультурные секции, можно ли найти места для бесплатных занятий любимым видом спорта недалеко от дома в разных городах и поселках России, больших ли расходов родителей требует обучение начинающих спортсменов, приобретение инвентаря и поездки на соревнования, а также можно ли получить всё это без оплаты.

Принять участие в опросе можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/1159.