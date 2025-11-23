Россия победила в командном чемпионате мира по шахматам среди женщин

В испанском Линаресе завершился командный чемпионат мира по шахматам среди женщин триумфом российской сборной, одержавшей победу в финальном противостоянии над командой Азербайджана, сообщает РИА Новости.

В первом матче финальной серии россиянки вырвались вперед, выиграв со счетом 3:1. Во второй встрече российская команда закрепила успех, одержав победу со счетом 2,5:1,5. Лея Гарифуллина, играя белыми, переиграла Аян Аллахвердиеву, Александра Горячкина черными фигурами разошлась миром с Ульвией Фаталиевой, Катерина Лагно белыми — с Говхар Бейдуллаевой, а Полина Шувалова черными — с Гульнар Маммадовой.

Помимо названных шахматисток, в составе российской сборной на турнире выступали Анна Шухман и Ольга Гиря.

Эта победа стала для российской команды третьей в истории. До этого россиянки становились чемпионками в 2017 и 2021 годах. В 2023 году команда не принимала участие в соревновании из-за решения Международной шахматной федерации (FIDE).

Командный чемпионат мира проводится каждые два года. На прошедшем чемпионате российские шахматистки выступали в нейтральном статусе.

