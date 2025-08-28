Ряд значимых наград привезли пушкинские спортсмены из Энгельса

24 августа в городе Энгельс завершились масштабные соревнования по гребле на байдарках и каноэ, объединившие юных спортсменов со всей страны, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.

В течение нескольких дней на воде кипели страсти за медали Первенства России и Всероссийских соревнований среди юниоров и юниорок в возрастных категориях до 19 и до 24 лет.

Соревнования собрали спортсменов из 21 региона в категории до 24 лет и из 27 регионов в категории до 19 лет. Конкуренция была напряженной, каждый старт требовал от спортсменов максимальной концентрации, выносливости и тактического мастерства.

Особую гордость вызывают результаты воспитанников Спортивной школы округа Пушкинский, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе. Под руководством опытных тренеров спортсмены завоевали ряд значимых наград: Барилко Арина заняла второе место в Первенстве России в дисциплине К-4 на дистанции 200 метров, Скоморохов Семен также стал серебряным призером Первенства России, показав второй результат в К-4 на дистанции 1000 метров, Кулагин Анатолий завоевал серебряную медаль Первенства России в индивидуальной гонке на байдарке-одиночке (К-1) на дистанции 5000 метров, Савченко Петр и Черных Алексей в составе экипажа С-4 на дистанции 200 метров стали серебряными призерами Первенства России.

Кулагин Анатолий продолжил успешное выступление, завоевав бронзовую медаль Первенства России в эстафете 4×200 м, а Бойко Серафима показала отличный результат на Всероссийских соревнованиях, заняв третье место в дисциплине С-1 на дистанции 200 м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.