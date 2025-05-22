РФ окончательно лишилась победы в медальном зачете Игр в Сочи

Российская команда окончательно потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи. Это произошло после отклонения апелляции биатлониста Евгения Устюгова на аннулирование результатов в последней судебной инстанции, сообщает «РИА Новости. Спорт» .

В четверг Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции, поданные российскими биатлонистами Евгением Устюговым и Светланой Слепцовой на решение CAS об аннулировании их результатов на ОИ в Сочи.

Поэтому сборная РФ, в составе которой были Евгений Устюгов, Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, лишилась золотых медалей в мужской эстафете. Вторыми в этом турнире были немцы, третьими — австрийцы, четвертыми — норвежцы.

После решения суда у России в общем зачете осталось 10 золотых медалей, поэтому сборная уступила первую строчку Норвегии, у нее 11 таких медалей.

Международный союз биатлонистов (IBU) в феврале 2020 года объявил, что россияне Устюгов и Слепцова, которые к тому моменту завершили карьеру, дисквалифицированы на два года. Решение было принято на основании данных, полученных из антидопинговой лаборатории Москвы. Их результаты в сезоне 2013–2014 годов аннулировали. Слепцову признали виновной в употреблении остарина, Устюгова — оксандролона.