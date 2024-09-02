Реутовский борец одержал победу в схватке с доминиканцем

Житель Реутова Алексей Папин сразился с борцом из Доминиканской республики Феликсом Валерой. Бой закончился победой российского спортсмена, сообщили в местной администрации.

Схватка проходила в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН-ТВ». На ней Алексей защитил свой чемпионский пояс WBA Asia и тем самым доказал свое превосходство среди бойцов в мировом рейтинге в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Схватка вышла непростая, поскольку оба спортсмены имели большой опыт за плечами. Кроме этого, борцы — ровесники.

Алексей Папин в статусе профессионального спортсмена выходит на ринг уже 8 лет. За время профессиональной карьеры у Папина зафиксировано 17 побед и одно поражение.

Примечательно, что у его противника на данный момент 23 победы и 6 проигранных схваток.

Поздравляем нашего земляка с победой и желаем ему спортивных достижений!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.



