Реутовские синхронистки завоевали золото и бронзу на первенстве Московской области

Синхронистки из реутовского спорткомплекса «Волна» выступили на первенстве Московской области в номинациях комби, группа, дуэт и соло и завоевали серебряные и бронзовые медали. Соревнования проходили в Подмосковном городе Чехове в спортивном комплексе «Олимпийский», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Синхронное плавание — это вид спорта, который требует высокой степени координации и гибкости, — отметил генеральный директор физкультурно-оздоровительного комплекса „Волна“ Сергей Арбузов. — Наши спортсменки обладают высоким уровнем мастерства и регулярно представляют город на различных соревнованиях, занимая призовые места. Прошедшие состязания — не исключение».

Серебро досталось группе синхронисток, которые представили на состязаниях техническую программу. Соло в исполнении Дарьи Аревьевой, а также дуэт Вероники Филатовой и Кристины Ченской заняли третье место.

Открытие первенства прошло при участии трижды олимпийской чемпионки и Президента Федерации синхронного плавания России Ольги Брусникиной. Всего на турнир приехали более 250 спортсменок в возрасте от 13 до 20 лет.

Уже в начале декабря реутовские синхронистки примут участие во всероссийских соревнованиях «Жемчужина Югры», которые пройдут в Ханты-Мансийске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.