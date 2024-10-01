Реутовские долголеты завоевали золото на областном турнире по волейболу
Фото - © Администрация Реутов г. о.
Областной турнир по волейболу среди участников проекта «Активное долголетие» собрал спортсменов из нескольких муниципалитетов Московской области. Команда из Реутова проявила полную отдачу в коротких матчах, состоящих из трех партий, что сделало встречи яркими и динамичными. По итогу турнира у реутовчан 1 место, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Первого октября мы отмечаем День старшего поколения. Благодаря губернаторской программе «Активное долголетие» все больше жителей Реутова серебряного возраста находят для себя интересный досуг, новые увлечения и знакомства.
Участники клуба посещают круглогодичные бесплатные экскурсионные программы, осваивают новые навыки на мастер-классах и занятиях, учатся иностранным языкам, компьютерной грамотности и многому другому, а также не только занимаются физкультурой, но и добиваются значительных успехов в спорте.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.