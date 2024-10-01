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сегодня в 18:47

Реутовские долголеты завоевали золото на областном турнире по волейболу

Областной турнир по волейболу среди участников проекта «Активное долголетие» собрал спортсменов из нескольких муниципалитетов Московской области. Команда из Реутова проявила полную отдачу в коротких матчах, состоящих из трех партий, что сделало встречи яркими и динамичными. По итогу турнира у реутовчан 1 место, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первого октября мы отмечаем День старшего поколения. Благодаря губернаторской программе «Активное долголетие» все больше жителей Реутова серебряного возраста находят для себя интересный досуг, новые увлечения и знакомства.

Участники клуба посещают круглогодичные бесплатные экскурсионные программы, осваивают новые навыки на мастер-классах и занятиях, учатся иностранным языкам, компьютерной грамотности и многому другому, а также не только занимаются физкультурой, но и добиваются значительных успехов в спорте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.