Реутов возглавил рейтинг «Суперлиги Подмосковья» по числу участников

Лидером в рейтинге вовлеченности городских округов проекта «Суперлига Подмосковья» стал Реутов. На второй позиции располагается Можайский городской округ, на третьем месте — Дмитровский, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

За последние месяцы любители спорта городского округа Реутов находились на 15 строчке рейтинга. В сентябре участники проекта совершили внушительный прорыв и поднялись до четвертого места. К концу октября, благодаря своей активности, жители округа вышли на лидирующую позицию. Напомним, что ранее лидером рейтинга был Можайский городской округ, на втором месте располагались дмитровчане, а замыкали тройку лидеров активные жители городского округа Кашира.

Рейтинг вовлеченности городских округов Московской области опубликован на сайте «Суперлиги Подмосковья». Он ведется с апреля 2022 года. Данные обновляются ежемесячно.

При формировании рейтинга учитывается количество активных жителей, которые регулярно участвуют в мероприятиях «Суперлиги» и делают свой вклад в общую цель проекта — совместное преодоление 20 млн километров. Вовлеченность рассчитывается как отношение участников проекта из конкретного городского округа к количеству жителей данного городского округа.

Отметим, что в рамках «Суперлиги Подмосковья» в летнем сезоне состоялось более 20 мероприятий: забеги, велозаезды, заплывы на открытой воде. На сегодняшний день участники спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» в ходе тренировок совместно преодолели более 15 432 000 км.

«Суперлига Подмосковья» была создана на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Помимо уже традиционных дисциплин — бега и ходьбы — с 1 декабря 2022 года для участников стали доступны тренировки на лыжах и плавание, с 1 апреля 2023 года — велоспорт, а с августа 2024 года — роллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и идут в общий зачет преодоленных километров.

«Суперлига Подмосковья» — это одно из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. В рамках проекта проходит серия забегов по историческим местам Подмосковья, велозаезды Gran Fondo, заплывы SwimCup. Подробнее узнать о проекте, стать его участником и получить информацию о регистрации на ближайшие мероприятия можно на сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ, а следить за новостями — в сообществе «Суперлига Подмосковья» в «VK».

Все мероприятия в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.