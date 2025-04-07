Рекорд в 1000 шайб: эксперты ответили, сколько шайб еще забьет Овечкин
Хоккейный эксперт Евгений Чижмин рассказал, сможет ли российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин увеличит свой рекорд забитых шайб до тысячи, сообщает Общественное Телевидение России.
По мнению специалиста, побить уже имеющийся рекорд хоккеиста будет сложно. Особенность рекорда Овечкина заключается в том, что все забитые шайбы он сделал, играя за один клуб. Эксперт отметил, что может родиться спортсмен, способный превзойти Александра, но получится ли это сделать в одном клубе — большой вопрос.
«Я хочу поздравить весь российский хоккей, конечно, Александра Овечкина, всю семью хотел бы поздравить и игроков, которые помогли осуществить такой рекорд», — добавил Чижмин.
Некоторые эксперты уверен, что Овечкин теперь преследует новую цель в 1000 шайб. Спортивный журналист Борис Ходоровский отметил, что россиянин вряд ли действительно будет стремиться к новой исторической отметке, так как для этого хоккеисту потребуется еще минимум 3 сезона, а Овечкину уже 39 лет, и его контракт с «Вашингтоном» заканчивается в 2026 году.
Ходоровский заявил, что спортсмен уже вошел в историю хоккея и всего спорта в целом даже без 1000 шайб. При этом, по мнению эксперта, нынешний рекорд Овечкина вполне могут побить другие хоккеисты.