Рекорд в 1000 шайб: эксперты ответили, сколько шайб еще забьет Овечкин

По мнению специалиста, побить уже имеющийся рекорд хоккеиста будет сложно. Особенность рекорда Овечкина заключается в том, что все забитые шайбы он сделал, играя за один клуб. Эксперт отметил, что может родиться спортсмен, способный превзойти Александра, но получится ли это сделать в одном клубе — большой вопрос.

«Я хочу поздравить весь российский хоккей, конечно, Александра Овечкина, всю семью хотел бы поздравить и игроков, которые помогли осуществить такой рекорд», — добавил Чижмин.

Некоторые эксперты уверен, что Овечкин теперь преследует новую цель в 1000 шайб. Спортивный журналист Борис Ходоровский отметил, что россиянин вряд ли действительно будет стремиться к новой исторической отметке, так как для этого хоккеисту потребуется еще минимум 3 сезона, а Овечкину уже 39 лет, и его контракт с «Вашингтоном» заканчивается в 2026 году.

Ходоровский заявил, что спортсмен уже вошел в историю хоккея и всего спорта в целом даже без 1000 шайб. При этом, по мнению эксперта, нынешний рекорд Овечкина вполне могут побить другие хоккеисты.