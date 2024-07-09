Рекорд Пеле побили на Евро-2024 в Германии

сегодня в 23:47

Шестнадцатилетний член сборной Испании по футболу Ламин Ямаль побил рекорд бразильца Пеле, забив мяч на Евро-2024, пишет газета « Известия ».

Молодой полузащитник в возрасте 16 лет и 362 дней поразил ворота сборной Франции на полуфинале Евро-2024.

Пеле в 17 лет и 244 дня результативно сыграл также против Франции в полуфинале ЧМ-1958.

За выход в финал турнира борются сборные Испании и Франции, Нидерландов и Англии.