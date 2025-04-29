Рекорд Овечкина мотивирует россиян на занятия хоккеем

После того как российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, в России значительно вырос интерес к хоккею. Министр спорта Михаил Дегтярев рассказал, что в настоящее время около 700 тыс. россиян занимаются хоккеем, причем 120 тыс. из них — дети, сообщает Life.ru .

«Мы фиксируем прирост ежегодный в секциях по хоккею. У нас сейчас 850 ледовых площадок в России, и, конечно, все зависит от инфраструктуры — больше льда, больше участников. На сегодняшний день 700 тыс. наших граждан занимаются хоккеем, из них 120 тыс. детей. Поэтому прирост есть, рекорды, конечно, подталкивают и подстегивают», — отметил глава Минспорта.

Он уточнил, что в стране работают 822 хоккейные площадки. В среднем на одну площадку приходится 185 тыс. жителей. Для сравнения, в США этот показатель составляет 152 тыс., в Чехии — 55 тыс., а в Канаде — всего 13 тыс. человек.

Как заявил Дегтярев, первоочередная задача — опередить США и приблизиться к канадскому уровню. Для достижения этой цели необходимо увеличить количество площадок до 1000.