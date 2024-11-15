Реконструкция стадиона «Торпедо» в Дмитрове завершится до конца года

Реконструкция стадиона «Торпедо» в Дмитрове завершится до конца года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это популярное место для занятий спортом у жителей Дмитровского округа. В рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья» до конца года здесь обустроят новое современное спортивное ядро. Оно будет включать в себя: мини-футбольное поле, беговые дорожки протяженностью 400 м, волейбольную площадку, блок для ГТО. Также будут установлены новые трибуны и комфортные раздевалки. Помимо этого, стадион получит информационные табло и стенд.

На стадионе побывали Иван Курданин, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа, и первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов. Они ознакомились с выполненными работами и пообщались с представителем подрядной организации.

Работы подходят к завершению. Специалисты укладывают резиновую крошку на заранее подготовленное основание, а на поле приступили к укладке искусственного газона.

— Сейчас сыро, не пойдёт ли резиновое покрытие потом «бугром»? — спросил Иван Юрьевич. — Если обнаружатся дефекты, мы потребуем их устранить, чтобы всё было сделано качественно.

Подрядчик заверил, что все работы будут проведены в соответствии с установленными нормами.

Также Иван Курданин, врип главы Дмитровского г. о., поинтересовался у подрядчика эффективностью и долговечностью системы дренажа футбольного поля. Также он обратил внимание строителей на необходимость тщательной проклейки всех стыков резиновой плитки, чтобы избежать отслаивания краёв при эксплуатации.

— Я убеждён, что после реконструкции стадион обретёт новые возможности. Мы сможем увеличить количество секций для взрослых и детей, а также проводить спортивные мероприятия на его территории. И, конечно, все местные жители будут с радостью заниматься здесь зарядкой и спортом, — сказал Иван Курданин.

В следующем году запланировано заменить входную группу и ограждение стадиона, а также обновить асфальтовое покрытие прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.