Реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне завершена на 95%

Реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне выходит на финишную прямую. Работы здесь выполнены на 95%. Обновлен фасад и трибуны, завершено обустройство футбольного поля с подогревом, возведены мачты освещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас на объекте трудятся более 50 рабочих. В подтрибунных помещениях расставляют мебель и собирают тренажеры. На территории идет благоустройство и укладка верхнего слоя беговой дорожки.

«Особое внимание будет уделено безопасности жителей. На время проведения массовых мероприятий стадион будет работать по единой пропускной системе. Для этого приобретены металлодетекторные рамки. Кроме того, по всему стадиону установлено более 200 камер видеонаблюдения. Подтрибунные помещения, где будут тренироваться спортсмены, оборудованы скудом — электронными замками с системой контроля и управления доступом», — рассказал глава округа Александр Гречищев.

После капремонта самый популярный городской стадион будет соответствовать единому современному стандарту, применяемому при строительстве новых спортивных сооружений Подмосковья. Открытие объекта запланировано на начало ноября.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.