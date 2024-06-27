Реконструкция бассейна «Бригантина» продолжается в Мытищах

В Мытищах продолжает реконструкция бассейна «Бригантина», в здании которого базируется школа олимпийского резерва, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Здание бассейна было построено в 2010 году. В этом году было принято решение обновить любимую точку притяжения всех, кто ведет активный образ жизни.

Уже проведена часть демонтажных работ, выполнена покраска металлоконструкций и начата замена мембраны чаши бассейна. Особое внимание уделяется замене системы вентиляции. От ее качества ее работы зависит комфорт и безопасность пребывания спортсменов в бассейне. Также в здании будет уложена специализированная антискользящая плитка.

Открыть обновленную «Бригантину» планируется 1 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.