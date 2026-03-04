Регистрация на забеги Суперлиги Подмосковья открылась

Регистрация на серию легкоатлетических стартов «Суперлига Подмосковья» открылась в Московской области. В 2026 году забеги пройдут в Одинцове, Коломне, Дубне и Серпухове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Беговой сезон откроет кросс-полумарафон «Одинцово», который впервые пройдет весной — 18 апреля. Ранее старт проводили в октябре.

11 мая состоится Коломенский полумарафон «Летопись победы», 20 июня — Дубненский полумарафон «Большая Волга». Финалом сезона станет Серпуховский полумарафон «Золотой павлин» 25 июля. Регистрация на все старты доступна на официальном сайте проекта.

С этого года к участию в дистанциях 5, 10 и 21,1 км допускаются все желающие старше 18 лет. Для новичков предусмотрена дистанция 3 км — она открыта для участников от 12 лет. Слот можно приобрести за баллы, полученные при выполнении заданий на сайте проекта.

Регистрация на детские старты открывается за месяц до каждого забега. В регламент внесены изменения: теперь для детей предусмотрена единая дистанция 500 метров для спортсменов от 4 до 11 лет включительно.

«Суперлига Подмосковья» создана на базе проекта «Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Участникам также доступны лыжи, плавание, велоспорт и лыжероллеры. Результаты фиксируются на портале и учитываются в общем зачете преодоленных километров.

Проект реализуется в соответствии с задачами государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.