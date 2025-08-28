Региональный этап фестиваля детского дворового футбола собрал более 250 участников

На стадионе «Труд» прошли игры регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6 для юных спортсменов 13-14 лет. Турнир был организован при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт», передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Состязания собрали более 250 участников и проходили в трех категориях: дворовые команды, команды спортивных школ и команды девушек. На поле вышли 18 коллективов, представляющих Балашиху, Сергиев Посад, Зарайск и другие муниципалитеты Московской области.

«В регионе успешно реализуется госпрограмма „Спорт Подмосковья“, проводятся массовые фестивали ГТО и более 2 тысяч различных спортивных мероприятий в летний сезон. Большой вклад в популяризацию спорта в регионе вносят сторонники „Единой России“ с их марафоном „Сила России“. Только в этом году в Подмосковье прошли мастер-классы олимпийских чемпионов на стадионе „Труд“ в Балашихе, оздоровительные занятия в Томилино и десятки тренировок по разным видам спорта от Красногорска до Пущино», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области, региональный координатор проекта «Детский спорт» Дмитрий Абаренов.

Муниципальный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Стрелков подчеркнул, что участие в таких мероприятиях не только способствует физическому развитию юных спортсменов, но и формирует у них командный дух, ответственность и стремление к победе.

«У нас проходит региональный этап дворового детского футбола в рамках партийного проекта „Детский спорт“. Радует, что этот проект набирает обороты. Победит сильнейший, и самая лучшая команда отправиться защищать наш округ на федеральном этапе. Ребятам пожелаю не только спортивных побед, а заниматься спортом всегда — это и здоровье, вера в себя, дисциплина», — отметил Юрий Стрелков.

С начала года в городском округе Подольск организованы десятки мероприятий в рамках проекта. Среди них не только соревнования по футболу, но и тренировки по рукопашному бою, соревнования по лазертагу и встречи с молодёжью, посвящённые здоровому образу жизни и возможностям профессионального спорта.