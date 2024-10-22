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Региональный этап фестиваля «Борьба в школе» прошел в Подмосковье

Региональный этап Всероссийского фестиваля спортивной борьбы среди учащихся «Борьба в школу» прошел в Химках. Участниками соревнований стали 168 школьников из образовательных учреждений Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В рамках фестиваля прошли соревнования среди юношей и девушек 2011–2013 годов рождения по трем дисциплинам спортивной борьбы в шести различных весовых категориях: вольная борьба, греко-римская борьба и женская борьба.

Участников соревнований приветствовали серебряный призер Олимпиады 2016 года, чемпионка Европы, двукратный призер чемпионатов мира, восьмикратная чемпионка России Валерия Коблова, заслуженный тренер России, президент федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян и мастер спорта СССР по вольной борьбе, президент федерации спортивной борьбы г. о. Химки Игорь Панчук.

В дисциплине «вольная борьба» победителями соревнований стали: Эмир Ризаев (г.о. Красногорск, в/к 38 кг), Глеб Титов (г.о. Истра, в/к 44 кг), Тигран Багдасарян (г.о. Химки, в/к 50 кг), Мурад Хачатрян (г.о. Егорьевск, в/к 57 кг), Александр Корчагин (г.о. Химки, в/к 64 кг) и Артур Эргешов (г.о. Красногорск, в/к 70 кг).

В соревнованиях по греко-римской борьбе лучшие результаты показали: Атеш Бадалов (г.о. Люберцы, в/к 38 кг), Тагиев Рамиль (г.о. Люберцы, в/к 44 кг), Петр Митусов (г.о. Коломна, в/к 50 кг), Магомед Магомедов (Богородский г. о., в/к 57 кг), Марк Павленок (Богородский г. о., в/к 64 кг) и Александр Боронин (г.о. Подольск, в/к 70 кг).

Среди спортсменок, выступавших в дисциплине «женская борьба», первые места заняли: Виктория Присяжная (г.о. Чехов, в/к 35 кг), Екатерина Малец (г.о. Егорьевск, в/к 41 кг), Ульяна Симакова (г.о. Егорьевск, в/к 48 кг), Варвара Малышева (г.о. Егорьевск, в/к 54 кг) и Татьяна Жестовских (Рузский г. о., в/к 60 кг).

Победители турнира завоевали право представлять Московскую область на всероссийском финале фестиваля «Борьба в школу», который состоится в Москве с 9 по 12 декабря 2024 года.

Региональный этап соревнований прошел в городском округе Химки 20 октября 2024 года на базе ФОК «Юбилейный». Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.