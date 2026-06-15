Регбистки ВВА-Подмосковье выиграли Кубок России в Монино

Женская команда «ВВА-Подмосковье» завоевала золото Кубка России по регби-7, который прошел 13 и 14 июня в Монино. В финале подмосковные спортсменки обыграли московский ЦСКА со счетом 17:0, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные регбистки прошли турнир без единого поражения и уверенно вышли в финал. В решающем матче «ВВА-Подмосковье» разгромила ЦСКА со счетом 17:0 и завоевала главный трофей соревнований. Вторая команда клуба — «ВВА-Подмосковье-2» — заняла четвертое место.

В турнире участвовали шесть коллективов: ЦСКА и МАР из Москвы, «Кубань» из Краснодарского края, «ВВА-Подмосковье» и «ВВА-Подмосковье-2» из Московской области, а также сборная любительских клубов Москвы.

Соревнования прошли на новой арене клуба в Монино. Стадион открылся 25 апреля 2026 года. Он оснащен игровым полем с естественным газоном и системой подогрева, а четыре трибуны рассчитаны примерно на 7,3 тыс. зрителей.

Кубок России по регби-7 среди женских команд ежегодно объединяет сильнейшие коллективы страны и проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.