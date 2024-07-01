Регбистки Подмосковья стали серебряными призерами чемпионата России

Команда «ВВА-Подмосковье» заняла второе место в чемпионате России по регби-15. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В первом туре команда «ВВА-Подмосковье» встретилась со сборной Красноярского края. В этой встрече подмосковные регбистки добыли победу, организовав четыре попытки — 26:3. В матче второго тура «летчицы» взяли верх над соперницами из Республики Татарстан — 8:7.

​В финальной игре РК «ВВА-Подмосковье» сразился со сборной командой Москвы. После первого тайма коллективы ушли на перерыв с ничейным счетом, обменявшись штрафными ударами. Во второй половине встречи сборная Москвы вышла вперед на три очка, удачно реализовав штрафной удар. Ключевым стал эпизод на 50-й минуте, когда спортсменки из Московской области не смогли сдержать мол от коридора в исполнении столичной команды. В концовке противостояния «военлетам»удалось со штрафного сократить разрыв, но для победной попытки времени уже не осталось. Итоговый счет 11:6 в пользу столичных девушек.

Для команды «ВВА-Подмосковье» данный чемпионат России стал дебютным по регби-15.

​Соревнования проходили в Москве на стадионе «Слава» с 25 по 29 июня. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.