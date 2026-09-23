Регбистки из Долгопрудного завоевали серебро первенства России 20 сентября

Регбистки из Долгопрудного в составе сборной Московской области заняли второе место на первенстве России по регби-7 среди девушек до 19 лет. Турнир завершился 20 сентября в Зеленограде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сборная Московской области завоевала серебро первенства России по регби-7 среди девушек до 19 лет, которое завершилось 20 сентября в Зеленограде. Команда обошла соперниц из Краснодарского края, Москвы, Калининградской и Челябинской областей и уступила только сборной Дагестана.

Серебряными призерами стали воспитанницы спортивной школы Долгопрудного Татьяна Александрова, Софья Бижко, Анна Гусева, Ирина Свинчукова и Алена Турыгина.

Гусева, Свинчукова и Турыгина отправятся на учебно-тренировочные сборы национальной юниорской сборной России в Крымске. Их тренер Вячеслав Еремин рассказал, что спортсменки входят в число лидеров сборных Московской области и России. Недавно они участвовали в международных сборах.

В соревнованиях среди девушек до 16 лет сборная с участием Ярославы Дивеевой, Елизаветы Ефремовой, Ники Маханько, Златы Пастернак, Полины Самохиной и Яны Фетюхиной заняла седьмое место. С регбистками работают тренеры Вячеслав Еремин, Александр Зорин, Семен Лаврентьев и Денис Фешин.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.