Регбистки из Долгопрудного прошли тестирование в лаборатории МФТИ в декабре

Воспитанницы отделения регби городской спортивной школы Долгопрудного вместе с тренером и директором прошли тестирование в лаборатории спортивной адаптологии МФТИ в рамках сотрудничества по развитию спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанницы отделения регби городской спортивной школы Долгопрудного посетили лабораторию спортивной адаптологии МФТИ. Вместе с тренером Вячеславом Ереминым и директором Алексеем Цепляевым девушки прошли тестирование на современном оборудовании. Специалисты определили уровень выносливости, состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также аэробный и анаэробный пороги.

Через несколько дней специалисты лаборатории подготовят подробный анализ результатов с рекомендациями по интенсивности тренировок. Тренер Вячеслав Еремин отметил, что информация о физических возможностях спортсменок поможет усилить команду и повысить шансы девушек на попадание в сборную.

Тестирование в лаборатории полезно не только профессиональным спортсменам, но и любителям. Полученные данные позволяют разрабатывать индивидуальные тренировочные программы, корректировать вес и мышечную массу, а также использоваться в реабилитации после травм. Сотрудничество между городом и МФТИ по интеграции возможностей лабораторий в спортивную жизнь Долгопрудного будет продолжено.

