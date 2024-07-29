Регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» стал чемпионом России по пляжному регби

На финальном этапе женского турнира РК «ВВА-Подмосковье» обыграла прошлогоднего чемпиона — краснодарскую «Кубань» со счетом 5:4. Еще один претендент на призовые места — пермский «Витязь» был повержен со счетом 6:3. Таким образом подмосковная команда стала чемпионом России. «Серебро» у представителей Перми, а «Кубань» расположилась на третьей ступени пьедестала.

В чемпионате России прошлого года в финальном матче регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» уступил спортсменкам из Краснодарского края и завоевал серебряные медали.

Мужская команда «ВВА-Подмосковье» в рамках соревнований заняла четвертое место.

В чемпионате России по пляжному регби в 2024 году принимали участие девять женских и двенадцать мужских команд. Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.