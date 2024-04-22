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Ребята из центра «Дмитровский» стали призерами первенства по теннису на колясках

В Дмитрове прошло первенство спортивной школы олимпийского резерва «Динамо — Дмитров» по теннису на колясках. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

В первенстве приняли участие ребята из семейного центра «Дмитровский» г. Дмитрова и заняли призовые места.

В личных зачетах ребята показали следующие результаты: Федорова Маргарита — 2 место, Белоусова Таисия — 3 место, Турсунов Анушервон — 1 место, Чернов Олег — 2 место, Куницын Иван — 3 место

Микст парный: Федорова Маргарита — 1 место, Чернов Олег, Куницын Иван — 2 место, Турсунов Анушервон — 3 место, Букланов Никита — 3 место.

Специалист семейного центра немного подробнее рассказал об этих талантливых детях.

«В этих соревнованиях приняли участие ребята разных возрастов и все они очень талантливые, подающие большие надежды, успевают показывать хорошие результаты в учебе и профессионально занимаются теннисом на колясках», — сказал специалист.

В ведомстве дополнили, опыт, который получают особые дети в рамках профессиональных занятий в различных видах спорта, в дальнейшем поможет им найти свое место.

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