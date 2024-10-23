Ребята из семейного центра Мытищ побывали на фестивале «Готов к труду и обороне»

Ребята из семейного центра «Мытищинский» посетили региональный фестиваль «Готов к труду и обороне» в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Во Дворце спорта «Егорьевск» прошел региональный фестиваль «Готов к труду и обороне», где мы сдавали нормативы по отжиманию, челночному бегу, бегу на 30, 60 и 1 000 м, прыжкам в длину, сгибаниям из положения лежа и наклонам вперед», — рассказывает участник фестиваля Александр.

Все участники справились с заданиями и показали хорошие результаты, доказав тем самым, что спорт был и остается важнейшей составляющей в жизни молодежи, воспитывая такие качества в каждом человеке как стойкость, трудолюбие, дисциплинированность и направленность на результат.

«По итогам мероприятия все участники были награждены подарками и грамотами», — прокомментировала директор семейного центра «Мытищинский» Александра Колганова.

Ребята из семейных центров Московской области регулярно посещают мероприятия, формирующие у подростков гражданскую позицию, целеустремленность и заинтересованность в своей дальнейшей судьбе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.