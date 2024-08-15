«Реал» побил рекорд по победам в Суперкубках УЕФА
Мадридский «Реал» в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА
Мадридский футбольный клуб «Реал» в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв итальянскую «Аталанту», пишет газета «Известия».
Мачт закончился со счетом 2:0. Голы забили полузащитник Федерико Вальверде и звездный новичок мадридцев нападающий Килиан Мбаппе.
«Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА в шестой раз и обошел по этому показателю испанскую «Барселону» и итальянский «Милан».
Эти европейские гранды завоевывали Кубок по пять раз.