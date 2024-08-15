«Реал» побил рекорд по победам в Суперкубках УЕФА

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Мадридский «Реал» в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА

Мадридский футбольный клуб «Реал» в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв итальянскую «Аталанту», пишет газета « Известия ».

Мачт закончился со счетом 2:0. Голы забили полузащитник Федерико Вальверде и звездный новичок мадридцев нападающий Килиан Мбаппе.

«Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА в шестой раз и обошел по этому показателю испанскую «Барселону» и итальянский «Милан».

Эти европейские гранды завоевывали Кубок по пять раз.