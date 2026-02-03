Реабилитолог рассказал, как избежать межпозвоночной грыжи при тренировках

Эксперт по физической реабилитации и биомеханике тела Владимир Бондаренко объяснил, как правильно строить силовые тренировки, чтобы не допустить развития межпозвоночной грыжи. Он рекомендовал перед началом занятий пройти обследование и постепенно увеличивать нагрузку.

Физические тренировки с отягощениями могут привести к болям в мышцах, обострению хронических заболеваний и развитию межпозвоночной грыжи, предупредил Бондаренко.

Реабилитолог отметил, что перед началом занятий в фитнес-клубе важно убедиться в отсутствии противопоказаний. Для этого необходимо проконсультироваться с терапевтом или ортопедом-травматологом и при необходимости пройти МРТ или рентген.

Первые тренировки в зале лучше проводить с персональным тренером.

«Тренер ознакомит с оборудованием, составит индивидуальный план и поможет освоить правильную технику», — пояснил Бондаренко в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что при возникновении вопросов всегда можно обратиться к дежурному тренеру.

Эксперт советует начинать занятия с аэробных нагрузок — кардио, велотренажеров, ходьбы по беговой дорожке или элипсоидов. Такие тренировки должны длиться 20–30 минут. Затем можно переходить к упражнениям на нестабильных опорах, с резинками и эспандерами для укрепления мышечного корсета и подготовки суставов. Только после такой подготовки допустимы занятия с отягощениями.

«В первое время нужно использовать легкие веса и уделять особое внимание технике, чтобы избежать травм», — подчеркнул Бондаренко.

Постепенно вес можно увеличивать на 200–300 г. Главное, чтобы тренировки приносили удовольствие и не вызывали одышку или сильную усталость, заключил реабилитолог.

