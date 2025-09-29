Развитие детского спорта проходит в Рузском муниципальном округе

Очередное подтверждение этому — масштабные спортивные мероприятия, прошедшие в парке культуры и отдыха «Городок» 26 сентября.

Организатором спортивного праздника выступило местное отделение «Молодой гвардии Единой России» под руководством Фархода Акбарова. Мероприятия проводились в рамках партийного проекта «Детский спорт», направленного на развитие физической культуры среди подрастающего поколения.

Программа мероприятия была тщательно продумана и включала разнообразные активности для детей. Юные спортсмены могли не только насладиться прогулками по живописным аллеям парка, но и принять участие в увлекательных спортивных занятиях.

Особое внимание было уделено обучению детей игре в гольф под руководством опытных инструкторов. Танцевальная программа добавила мероприятию динамики и позитивной энергии. Кроме того, участники смогли посетить познавательные мастер-классы и лекции о пользе спорта.

«Спорт должен стать неотъемлемой частью жизни каждого. Именно поэтому мы уделяем особое внимание организации подобных мероприятий, где дети могут не только отдохнуть, но и получить новые знания, найти друзей и раскрыть свой спортивный потенциал», — отметил руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Фарход Акбаров.

«Подобные мероприятия способствуют не только физическому развитию детей, но и формированию у них полезных привычек и командного духа», — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.