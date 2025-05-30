«Расинг» запросил у «Спартака» 12 млн евро за защитника Мартирену

Московский «Спартак» пока не направлял официальный запрос в клуб, однако уже контактировал с представителями футболиста в неформальном порядке. При этом Мартирена не считается приоритетным вариантом для усиления правого фланга обороны.

Интерес к игроку также проявляет еще один российский топ-клуб, чье название не раскрывается.

Мартирена перешел в «Расинг» в июле 2023 года и с тех пор провел 74 матча, отметившись 9 голами и 13 результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 5 млн евро.