«Расинг» запросил у «Спартака» 12 млн евро за защитника Мартирену
«Спартак» изучает возможность трансфера Мартирены за 12 млн евро
Аргентинский «Расинг» оценивает трансфер 25-летнего уругвайского правого защитника Гастона Мартирены в 11–12 млн евро, сообщает Metaratings.ru.
Московский «Спартак» пока не направлял официальный запрос в клуб, однако уже контактировал с представителями футболиста в неформальном порядке. При этом Мартирена не считается приоритетным вариантом для усиления правого фланга обороны.
Интерес к игроку также проявляет еще один российский топ-клуб, чье название не раскрывается.
Мартирена перешел в «Расинг» в июле 2023 года и с тех пор провел 74 матча, отметившись 9 голами и 13 результативными передачами.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 5 млн евро.