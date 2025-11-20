Рапиристки Подмосковья завоевали медали Всероссийских соревнований по фехтованию

Подмосковные спортсменки завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди юниорок. В копилке представительниц региона золото и серебро турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале соревнований по фехтованию на рапирах среди юниорок встретились две подмосковные спортсменки Ирина Зорина и Стефания Часовникова. Обе рапиристки являются воспитанницами Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) и Центра фехтования Ильгара Мамедова (Химки). По итогам турнира Ирина Зорина стала победителем соревнований, а Стефания Часовникова — серебряным призером. На третьем месте расположились представительницы Москвы и курской области.

Всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди юниорок до 21 года прошли 13 ноября в Химках в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Участницами стали 124 спортсменки из разных регионов РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.