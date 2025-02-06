Рапиристки Подмосковья взяли две медали первенства России по фехтованию

​Подмосковные спортсменки Милана Левчук и Стефания Часовникова завоевали две медали первенства России среди кадетов по фехтованию на рапирах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В личных соревнованиях среди рапиристок в финал вышли две фехтовальщицы из Подмосковья — Милана Левчук и Стефания Часовникова. Они занимают две верхние строчки Всероссийского рейтинга. Милане Левчук предстояло защитить титул, который она завоевала год назад на турнире в Орле.

​Финал начался с атак Миланы Левчук, которой удалось выйти вперед на старте поединка — 3:1, 8:3. Стефания Часовникова к середине второго периода смогла сократить разрыв в счете до минимума — 7:8, но чтобы переломить ход встречи этого не хватило. Итоговый счет — 15:10 в пользу Миланы Левчук. Таким образом, она второй год подряд становится победительницей кадетского первенства страны по фехтованию на рапирах.

На пути к финалу обе девушки провели по семь победных встреч. За победу в личном зачете сражались свыше 200 рапиристок.

​В копилке сборной Московской области на первенстве России по фехтованию уже пять наград, из них две золотые, одна серебряная и две бронзовые.

​Турнир проходит в городе Волгоград со 2 по 9 февраля и проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.