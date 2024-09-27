сегодня в 13:27

Рапирист из Люберец вошел в топ-20 лучших на всероссийском турнире по фехтованию

Воспитанник Комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Андрей Соловьев вошел в двадцатку лучших рапиристов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 22 по 23 сентября в Новогорске проходил всероссийский турнир по фехтованию на рапирах среди юниоров и юниорок до 21 года.

За медали боролись 215 сильнейших спортсменов из 14 регионов России.

Городской округ Люберцы представляли пять воспитанников Комплексной спортивной школы олимпийского резерва под руководством тренеров Ильи и Виталия Бурнацевых.

Лучший результат среди наших спортсменов показал Андрей Соловьев, заняв почетное 19 место.

«Поздравляем Андрея и его тренеров с достойным выступлением на соревнованиях такого уровня! Желаем дальнейших успехов и ярких побед!» — говорится на официальной странице КСШОР в социальных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.