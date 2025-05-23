Раменское принимало ежегодный турнир «Золотой мяч» по баскетболу

В Раменском муниципальном округе прошел ежегодный двухдневный турнир по баскетболу «Золотой мяч» среди сильнейших детских команд Московской области. Соревнования проходили в спорткомплексе «Борисоглебский», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В турнире приняли участие команды из Раменского, Мытищ, Химок, Лыткарино и Павловского Посада. Юные баскетболисты соревновались в двух возрастных категориях: 2015 и 2016 годов рождения.

Среди юношей 2015 г. р. победителем стала команда из Мытищ, второе место заняла команда из Лыткарино, а бронзовые медали завоевали баскетболисты из спортшколы «Старт» (команда «Волки»). На четвертом месте — Павловский Посад, на пятом — Химки.

В категории 2016 г. р. лучшей стала команда из Химок. Второе место заняла команда «Волки 1» спортшколы «Старт», третье — «Рам ФБ». Четвертыми стали «Волки 2» из «Старта», а пятое место досталось Павловскому Посаду.

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