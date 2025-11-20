Раменский футбольный клуб «Леон Сатурн»готовится к сезону на тренировочной базе в поселке Кратово

По завершении сезона футболисты «Леон Сатурна» продолжают тренировки. О том, как обстоят дела, рассказали представители раменской команды, в том числе развеяв различные слухи, распространяемые в социальных сетях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В целом команда функционирует в нормальном режиме. Сейчас проходит тренировочный процесс. Команда тренируется в полном составе. Хочется отметить, что клуб „Сатурн“ — это бренд, это имя. И он заслуженно является этим клубом, потому что у него большая история. Мы очень дорожим этим клубом. Сложности бывают, в любом клубе есть сложности, но они целенаправленно решались в процессе сезона», — рассказал Артем Куликов, тренер команды «Леон Сатурн».

В прошлый футбольный сезон команда «Леон Сатурн» заняла 8-е место, набрав 35 очков в 28 матчах. Рустам Сосранов, капитан футбольного клуба «Леон Сатурн», рассказал: «К сожалению, мы не выполнили определенные задачи, которые были намечены. У нас было пару дней выходных после сезона. Сейчас продолжаются сборы. Все тренируются. Нет ребят которые не тренируются по каким-то причинам, кроме здоровья. А так у нас полное доверие. Все понимают, что проблемы решаемы. Мы разговариваем с руководством, общаемся. Они идут нам навстречу. Сказали, что выполнят свои обязанности перед нами, и мы им верим».

Тренировки футбольного клуба продолжаются. На днях у раменских футболистов начались сборы на спортивной базе в п.Кратово. Команда будет работать в стандартном режиме до 6 декабря, после чего игроки клуба уйдут в отпуск.

О важности этих сборов рассказал вратарь футбольного клуба «Леон Сатурн» Валерий Матвеенков: «Это больше нужно нам. Потому что сидеть без дела около месяца-полутора — это тоже долго. Нужно держать себя в тонусе и форме. Мы готовимся к следующему сезону. Часть фундамента закладывается сейчас».

Клуб работает в штатном режиме и продолжает плановую подготовку к новому сезону. Команда проводит занятия, усиливает состав и отрабатывает новые игровые схемы для достижения лучшего результата в предстоящем сезоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.