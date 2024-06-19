Раменские студенты стали победителями чемпионата «Профессионалы» по мехатронике

В Екатеринбурге завершился итоговый этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» 2024 года по компетенции «Мехатроника». Студенты Раменского колледжа Николай Грачев и Максим Рогов, выступавшие под руководством эксперта-наставника Ивана Уклеева, завоевали две золотые медали, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

На протяжении первого дня соревнований участникам предстояло собрать, запрограммировать и настроить мехатронную станцию для переноса изделий. Станция, работающая на основе сжатого воздуха и электрических сигналов, включала в себя шаговый двигатель, что добавило сложности задаче.

Второй день был посвящен монтажу, программированию и пуско-наладке мехатронной линии для сборки и сортировки изделий. Задачей линии была обработка, сборка и сортировка изделий в соответствии с продукт-планом, заданным через сенсорную панель оператора.

«Поздравляем ребят с их заслуженной победой и желаем новых достижений в будущем», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.