Раменские студенты победили на соревнованиях по комплексному единоборству

Студенты Раменского колледжа Максим Глубоков и Ярослав Носов одержали победу на Всероссийских соревнованиях по комплексному единоборству на призы ДОСААФ России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Соревнования проходили в поддержку военных и МВД. Организаторами соревнований выступили ДОСААФ России и Всероссийская федерация комплексного единоборства. Соревнования были включены в единый календарный план Минспорта России.

Комплексное единоборство — военно-прикладной вид спортивного единоборства, созданный в России в 2003 году на основе наиболее рациональной техники и тактики бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо. В настоящее время оно становится все более популярным видом спорта среди молодежи.

В соревнованиях участвовали более 90 спортсменов из России и других стран-участниц организации. Они соревновались в личном и командном зачетах в двух возрастных группах: 15-16 лет и 17-19 лет в различных весовых категориях.

Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Многие участники турнира планируют в дальнейшем служить в воздушно-десантных войсках, морской пехоте и в Росгвардии. Для призывных комиссий победа в таких соревнованиях является дополнительным плюсом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.